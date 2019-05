Mengoni in concerto a Rimini e Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - 'Atlantico Tour', la nuova avventura live di Marco Mengoni che ha già venduto quasi 200mila biglietti, arriva al Rds Stadium di Rimini il 29 maggio e all'Unipol Arena di Bologna il 30. Uno spettacolo di quasi due ore nel quale l'artista propone i suoi più grandi successi e i brani dell'ultimo album di inediti 'Atlantico', certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. Non mancherà 'Muhammad Ali', il nuovo singolo, tra i brani più suonati in radio: una dedica al mitico pugile e un invito a prenderlo come riferimento per ambire a trasformare ogni problema in un'opportunità. Sul palco con Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti vocali e strumentali, un gruppo di musicisti con la direzione musicale di Christian Rigano (piano e tastiere): Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Massimo Colagiovanni (chitarre), Leonardo Di Angilla (percussioni) e, ai cori, Barbari Comi, Moris Pradella (anche chitarra) e Yvonne Park.