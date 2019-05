Chamber Orchestra of Europe in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - La Chamber Orchestra of Europe, nata come complesso giovanile sotto l'ala di Claudio Abbado e da tempo affermatasi a livello internazionale come una delle migliori compagini sinfoniche, torna in Italia per due concerti diretti da Sir Antonio Pappano. Il 29 e 30 maggio la Chamber suonerà al Teatro Valli di Reggio Emilia, ultimo concerto della stagione concertistica, e all'Auditorium Manzoni nell'ambito della rassegna Grandi Interpreti del Bologna Festival. Il programma, che verrà presentato anche nelle successive due date della tournée, in Germania, comprende l'Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, il Concerto per violino e orchestra N. 1 di Karol Szymanowski (massima figura della storia musicale polacca del primo Novecento) e le pittoresche Danze slave di Antonin Dvorák. Solista sarà la violinista olandese Janine Jansen, artista attiva sui palcoscenici più prestigiosi, che con Antonio Pappano ha già registrato i concerti per violino di Bartók e di Brahms.