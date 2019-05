Bollani chiude 'festivaLOVE' a Scandiano

La quinta edizione di 'festivaLOVE Innamorati a Scandiano' chiuderà domenica 2 giugno (piazza Fiume, ore 21.30) con Stefano Bollani, già ospite nel 2011 per la rassegna Mundus, organizzata da Ater-Associazione Teatrale Emilia Romagna. Bollani in 'Piano solo' chiuderà la triade delle serate musicali del festival a cura dell'Amministrazione comunale di Scandiano, dopo il concerto di Neri Marcorè (31 maggio), con un omaggio a Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla scomparsa, e la prima tappa del tour di Max Gazzè (1 giugno) 'On the road'.

'Piano Solo', più che un tradizionale concerto al piano, è un omaggio all'arte dell'improvvisazione. Nel momento in cui Bollani sale sul palco per il suo one man show, tutto può accadere. Non esiste scaletta, nessun programma di sala per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è trascinato in un'avventura sempre diversa: si può passare da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, con incursioni nel pop o nel repertorio italiano degli anni Quaranta.