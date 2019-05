Alberi di pero decimati in Emilia, ipotesi clima o parassita

Migliaia di alberi di pero abbattuti nelle campagne emiliane per una malattia misteriosa che li sta decimando: è l'allarme lanciato dalla Confederazione italiana agricoltori di Reggio Emilia che parla di danni "molto pesanti".

"Un male ancora misterioso sta uccidendo gli alberi del pero - afferma Marco Cigarini, imprenditore agricolo e vicepresidente della Cia reggiana - Solo nei miei filari ne sono morti oltre 600, sul territorio reggiano ammontano a migliaia". "Oltre alle piante morte - aggiunge - quelle rimaste in vita hanno un calo di produzione che supera il 50%. La situazione è generalizzata e riguarda specialmente i peri che non superano i dieci anni di età". Quanto alle cause al momento solo ipotesi. Potrebbe essere "colpa di settimane in cui si sono alternati caldo, freddo, siccità e bombe d'acqua. Ma potrebbe esserci altro. E per questo siamo molto preoccupati: temiamo che il responsabile della situazione sia un fitoplasma", un parassita. Già avviate analisi di cui si attende l'esito.