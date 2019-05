Eccellenze E-R in onda su tv polacca

Tre puntante televisive per raccontare al pubblico polacco alcune delle eccellenze enogastronomiche dell'Emilia-Romagna: andranno in onda a giugno nel programma 'Dzien Dobry' ('Buongiorno'), seguito in Polonia da mezzo milione di telespettatori sul canale 'Tvn' del gruppo Discovery.

Dal 25 al 28 maggio una troupe di quattro professionisti dell'emittente privata sarà in regione per le riprese, tra i Lidi Ferraresi, Modena e Bologna e dedicate al pesce dell'Alto Adriatico, alla produzione di aceto balsamico tradizionale e alla preparazione della pasta fatta a mano. Le riprese cominceranno nel pomeriggio di sabato 25 maggio sul porto canale di Porto Garibaldi dove è in programma la Sagra della seppia e della canocchia. Domenica mattina è in programma una visita a un impianto di lavorazione del pesce seguito da un tour nella laguna di Comacchio con sosta alla 'Manifattura dei Marinati'.

Nel pomeriggio si raggiungerà Bologna, dove la troupe si focalizzerà sul cosiddetto 'homefood tourism', la nuova tendenza che vede cuoche e cuochi per passione e per diletto aprire le loro case e le loro tavole ai turisti, con una dimostrazione culinaria sulla pasta fatta a mano. Il giorno seguente tour nel centro storico di Bologna con tappe in alcune botteghe storiche di enogastromomia regionale del 'Quadrilatero' e, successivamente, il trasferimento nel Modenese per le riprese in due acetaie dove si produce aceto balsamico tradizionale.