In marcia su cammini dell'Emilia-Romagna

Dalla Via degli Dei al Cammino di San Francesco, dalla Via Francigena al Cammino di Sant'Antonio.

Sono le 12 passeggiate, tutte gratuite e di livello facile, del cartellone della prima edizione di 'I love Cammini Emilia-Romagna 2019'. Da Piacenza a Rimini, dal 15 giugno al 30 settembre, le uscite sono state pensate per far scoprire in compagnia di una guida ufficiale i cammini storici del territorio, con tanto di merenda e soste nei luoghi dello spirito.

I percorsi non superano mai i dieci chilometri e sono adatti a tutti. Si svolgono insieme a una guida ufficiale Aigae (Associazione italiana guide escursionistiche). È richiesta la prenotazione sul sito camminiemiliaromagna.it perché le passeggiate sono a numero chiuso. Si parte verso le 9.30 del mattino e si rientra nel pomeriggio. L'iniziativa è promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza episcopale Emilia-Romagna. Le passeggiate sono organizzate dai singoli Cammini dell'Emilia-Romagna in collaborazione con l'Aigae.