Cibo, app antispreco sbarca a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - Dopo l'esordio a Milano e Torino sbarca anche a Bologna l'applicazione antispreco 'Too Good To Go', piattaforma nata in Danimarca nel 2015 con l'obiettivo di ridurre ed eliminare gli scarti alimentari e che permette ai vari esercizi commerciali, dai bar ai supermercati, di vendere a prezzi scontati il cibo invenduto. In Europa, secondo dati della compagnia, gli utenti sono circa 10 milioni, mentre in Italia se ne contano 70 mila.

Tramite l'app ristoratori e commercianti possono mettere in vendita le loro 'magic box', scatole a sorpresa che contengono prodotti e piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Un'opportunità per i consumatori che potranno usufruire di prezzi scontati, tra i 2 e i 6 euro. I pagamenti avvengono attraverso l'applicazione sullo smartphone, mentre la 'magic box' va ritirata in una fascia oraria indicata.