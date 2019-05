Autopromotec, riflettori su aftermarket

In programma fino a domenica l'edizione 2019 di Autopromotec, biennale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico, un evento di portata internazionale che da oltre 50 anni riunisce il settore dell'assistenza ai veicoli. Cinque giorni di manifestazione, nel Quartiere Fieristico di Bologna, durante i quali i professionisti dell'intera filiera possono ammirare il meglio per la manutenzione e la riparazione automotive e, allo stesso tempo, essere proiettati verso il futuro dell'assistenza ai veicoli, un mercato sempre più caratterizzato da guida autonoma, auto connesse, elettrificazione e mobilità condivisa. Autopromotec 2019 si presenta con un aumento del 4,4% del numero di aziende partecipanti e una superficie totale di 162.000 metri quadrati, ampliata di 4.000 metri quadrati: sono infatti oltre 1.650 le aziende che hanno scelto la manifestazione come vetrina per i propri prodotti e servizi, con una quota di aziende estere pari al 43%, per un totale di 53 paesi rappresentati.