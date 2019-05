In 70.000 a Modena per Motor Valley Fest

(ANSA) - MODENA, 22 MAG - Sono stati oltre 70.000 i visitatori della prima edizione del Motor Valley Fest, il festival diffuso della 'Terra dei Motori' dell'Emilia-Romagna che si è aperto a Modena giovedì 16 maggio con la firma del protocollo d'intenti tra Regione, Comune e Camera di Commercio di Modena per riproporre la manifestazione "con periodicità annuale e per sviluppare le ulteriori potenzialità di valorizzazione e promozione del territorio".

Il maltempo del weekend non ha fermato il pubblico, nelle piazze e nei palazzi storici del centro cittadino, nel circuito dei musei dedicati alla storia dei motori, con il passaggio delle 1.000 Miglia, all'Autodromo con i Motor1Days e nell'anello del Novi Sad, con le tribune sempre affollate.

Significativo il risultato turistico in termini di pernottamenti a Modena in occasione del Motor Valley Fest, con una percentuale di occupazione camere del 95% del totale sui 24.000 posti letto disponibili, tra strutture alberghiere ed extra alberghiere.(ANSA).