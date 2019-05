Il Bejart Ballet al Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 22 MAG - Ultimo appuntamento, il 23 maggio alle 20.30, per la rassegna ModenaDanza del Teatro Comunale Luciano Pavarotti, con il Bejart Ballet di Losanna impegnato con due diverse coreografie: 'Syncope' di Gil Roman e 'Brel et Barbara' di Maurice Béjart.

La prima è una creazione del 2010, una riflessione fisica e metafisica su un termine dal duplice significato: quello musicale, di ritmo fuori tempo, e quello medico, dove indica l'arresto o il rallentamento delle pulsazioni cardiache. Cinque, dieci secondi di perdita di coscienza nei quali il cervello può solo immaginare, inventare o rivivere, senza limiti.

'Brel et Barbara' è una coreografia che Béjart dedicò, nel 2001, a due mostri sacri della canzone francese. Una riflessione sui suoi autori e poeti ma anche un omaggio all'incontro di due personaggi ai quali il coreografo fu vicino personalmente.

Barbara in particolare era stata per Béjart una sorella, l'amica di una vita.