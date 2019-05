Operaio muore schiacciato da lastra d'acciaio

Un uomo di 68 anni ha perso la vita questa mattina in un'azienda meccanica alle porte di Piacenza a causa di un infortunio sul lavoro. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri pare che intorno alle 8 l'operaio stesse lavorando all'interno di un'officina per sostituire un pesante stampo di acciaio. Per cause ancora da accertare la lastra gli è caduta addosso all'improvviso schiacciandolo: un peso enorme che lo ha ucciso sul colpo. Il 118 ha solo constatato il decesso. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza per liberare la salma.