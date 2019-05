Pizzarotti: 'Avremo una lista alle regionali E-R'

Alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, Italia in Comune sarà presente con una propria lista. Lo ha annunciato all'Ansa il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, leader di Italia in Comune, candidato alle europee nella lista di +Europa.

In Piemonte Italia in Comune è a sostegno di Chiamparino e l'ipotesi per l'Emilia-Romagna è quella di fare un'operazione analoga, in alleanza con il Pd di Bonaccini. "Aspettiamo queste elezioni e i ballottaggi - ha detto Pizzarotti - per discutere le modalità di aggregazione ed entrare nel merito delle cose e degli equilibri e capire se ci sono i presupposti. Certo è che l'obiettivo più importante è fermare la Lega e le Regionali in Emilia-Romagna potrebbero essere un momento di inversione e di svolta anche a livello nazionale".