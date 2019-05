Fn a Bologna, tensione antagonisti-Digos

Prime tensioni a Bologna tra forze dell'ordine e centri sociali, scesi in piazza per protestare contro il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. I manifestanti, una trentina, partiti da piazza Verdi, dopo essere passati sotto le Due Torri, hanno infatti cercato di raggiungere piazza Galvani dove, alle 18.30, è annunciato il comizio elettorale in vista delle elezioni europee. In via dell'Archiginnasio alcuni attivisti che volevano portare in piazza uno striscione ('La strage del 2 agosto oggi grida ancora più forte') si sono spintonati con gli agenti della Digos. Il corteo poi è ripartito verso via Farini, dove davanti al Tribunale ha trovato la strada sbarrata dagli agenti in tenuta antisommossa e dalle camionette della polizia.



Data ultima modifica 20 maggio 2019 ore 16:47