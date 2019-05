Stalking via social alla figlia ventenne: di questo è accusata una donna di 50 anni, denunciata dai carabinieri della stazione reggiana di Bibbiano.

E' la stata la giovane a presentarsi dai militari a aprile, dando via alle indagini. Dopo la separazione dei genitori, da tempo la ragazza viveva col padre: ha ricevuto minacce e offese via chat e sui social e inoltre la madre aveva minacciato di pubblicare in rete un filmato, fatto da un'altra persona durante una discussione, per ridicolizzarla.