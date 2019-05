Incidente alla Mille Miglia a Modena

(ANSA) - MODENA, 18 MAG - Una Alfa Maserati Prete, modello del 1947, che questa mattina stava partecipando alla Mille Miglia a Modena è stata coinvolta in un incidente a causa del quale ha riportato seri danni al cofano. Illese le due persone che erano a bordo. La vettura d'epoca, a quanto risulta, si sarebbe scontrata con un mezzo che non partecipava alla Mille Miglia, in via Emilia Ovest, prima di terminare la sua corsa contro un palo all'altezza dell'incrocio con via Ruffini. Sul posto la polizia municipale.