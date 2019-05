700 commensali per 'Dinner in the Sky'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Si è chiuso con quasi 700 commensali, arrivati dall'Italia e anche dall'estero, il debutto tricolore di 'Dinner in the Sky', il ristorante sospeso tra le nuvole su una gru a 50 metri d'altezza che, nelle scorse settimane, ha fatto tappa a Cattolica, nel Riminese.

Il format - ideato da David Ghysels e portato in Italia dall'imprenditore romagnolo Stefano Burotti - ha visto alternarsi chef come Giampaolo Raschi del ristorante 'Guido' di Rimini (una stella Michelin), Valerio Braschi, vincitore della 6/a edizione di MasterChef e la messicana Lucy Noriega.

L'attrazione, spiega una nota, tornerà sulla Riviera romagnola durante l'estate e nei prossimi giorni saranno annunciate tappe in Liguria, Marche e Veneto.

"Non è stato facile realizzare questo sogno - osserva Stefano Burotti - tuttavia grazie alla grande disponibilità e professionalità dell'amministrazione comunale siamo riusciti a regalare un'emozione al nostro pubblico, arrivato da ogni parte d'Italia e anche da Svizzera, Francia e Inghilterra".