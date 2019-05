Toninelli al Motor Valley Fest, 'Da Modena assalto a futuro'

"Modena è una delle capitali mondiali dei motori, lo è da tanti anni e da tanti decenni e vogliamo che continui ad esserlo. Siamo qua anche per valorizzare un assalto verso il futuro". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli in visita al Motor Valley Fest di Modena: "Abbiamo stanziato molti soldi per la mobilità sostenibile, gli eco-incentivi per le auto elettriche e anche se qui si parla non di una viabilità di massa, ma di un volersi spostare con mezzi di divertimento e che emozionano, anche qua c'è comunque un'evoluzione verso l'elettrico". "La presenza del Governo - ha aggiunto - è ovviamente necessaria a valorizzare queste meravigliose imprese che ci sono in questo territorio per dare una mano e creare le condizioni insieme a loro perché continuino a produrre e ad esportare sempre di più".