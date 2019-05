Dalla Germania per Granfondo Nove Colli

(ANSA) - RIMINI, 16 MAG - Quattro giornalisti tedeschi specializzati nel settore 'cycling' sono stati invitati per il prossimo weekend all'appuntamento con la 49/a edizione della 'Nove Colli' in partenza da Cesenatico, una delle Granfondo più famose a livello internazionale con i suoi 12.000 partecipanti, circa 1.500 stranieri e con 30 nazioni rappresentate.

Sono stati invitati - fino a lunedì 20 - due cronisti del periodico 'Tour Magazin', Kristian Bauer e Nils Laengner mentre Johann Faeherman scriverà un servizio sul magazine 'Renn Rad'. A completare il gruppo il 'bike blogger' di Francoforte, Oliver Walter con il suo 'Cycling Claude', popolare in Germania, Austria e Svizzera. Gli ospiti alloggeranno in un Bike Hotel di Cesenatico e parteciperanno a un bike tour tra Cesenatico e San Marino per conoscere l'arrivo in quota della tappa del Giro d'Italia di domenica 19. Lo stesso giorno a Cesenatico i quattro ospiti saranno in griglia alla Granfondo Nove Colli sul porto-canale progettato da Leonardo Da Vinci.(ANSA).