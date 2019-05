Casa Lucio Dalla apre le porte ai videomaker

La casa di Lucio Dalla a Bologna in ottobre aprirà la porte a cinque giovani videomaker che verranno selezionati da una giuria per compiere un percorso formativo per realizzare un videoclip su un brano del cantautore, scomparso il primo marzo 2012.

Il progetto, presentato in via D'Azeglio dalla Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna, si intitola "Ci vediamo da Lucio FLD Labo-contest videoclip Residenza artistica...da Lucio!" e permetterà ai giovani talenti di lavorare e trarre ispirazione negli spazi in cui viveva l'artista. Dal primo giugno al 10 agosto si potranno presentare le candidature e la giuria che seguirà le selezioni sarà presieduta da Ambrogio Lo Giudice, storico collaboratore e amico di Dalla.