Imola, appartamento in fiamme: quattro intossicati. FOTO

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Punta a Imola (Bologna) domenica pomeriggio. Quattro persone sono state tratte in salvo e almeno sei squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le fiamme interesserebbero due appartamenti. Ancora sconosciute le origini del rogo, per le quali prevale l'ipotesi accidentale.

Le quattro persone estratte dalla palazzina in fiamme sono rimaste intossicate e sono state affidate agli operatori del 118 intervenuti sul posto. Si tratta di due donne e due uomini di età compresa tra 50 e 85 anni. Non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri di Imola sono al lavoro per i rilievi.

Le famiglie, circa una decina, della palazzina in cui si è sprigionato il rogo trascorreranno la notte fuori casa. Una misura precauzionale a causa dell'intenso fumo che si è sprigionato nonostante la pioggia incessante. L'intervento dei vigili del fuoco, per completare le operazioni di spegnimento e per verifiche sull'agibilità dell'appartamento, è in corso da ore. Una donna è stata ricoverata in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il rogo, secondo quanto appreso, è partito da un appartamento al primo piano per cause ancora da chiarire. Al momento si esclude l'origine dolosa. Oltre alla palazzina da cui sono partite le fiamme anche altre due vicine sono state evacuate, sempre per precauzione a causa del fumo. Gli inquilini di queste ultime però potranno far rientro nelle loro case.

Data ultima modifica 12 maggio 2019 ore 20:37