Meteo Emilia-Romagna, allerta arancione estesa a lunedì

Viene estesa a tutta la giornata di domani, lunedì 13 maggio, l'allerta meteo in Emilia-Romagna già in vigore per oggi. L'ultimo bollettino dell'Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica e per temporali da 'bollino' arancione, moderato, su Romagna, Emilia orientale e pianura emiliana centrale. In regione persistono precipitazioni intense mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il mare è molto mosso.

Dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, sul territorio si sono registrati disagi, con interventi dei vigili del fuoco, per vento forte e alcuni temporali, ma non si sono registrate particolari criticità o feriti. A Parma nella serata di sabato le raffiche di vento hanno superato i 60 chilometri orari in città, causando cadute di rami che hanno danneggiato qualche auto. Chiusi i parchi cittadini mentre tre alberi, di cui uno secolare, sono caduti di fronte al cimitero centrale.