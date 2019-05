Musica: Mariella Devia a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Dopo aver partecipato a numerose produzioni operistiche, interpretando dal 1986 opere come Puritani, Lucia di Lammermoor, Falstaff, I Capuleti e i Montecchi, Il flauto magico, Tancredi, Rigoletto, Il turco in Italia, Le nozze di Figaro, Norma e altri ancora, Mariella Devia torna nella stagione concertistica del Teatro Comunale di Bologna (Auditorium Manzoni, 12 maggio alle 20,30) per un recital lirico assieme al tenore Gregory Kunde, anche lui di casa nei cartelloni bolognesi e nei prossimi giorni impegnato nella Turandot di Puccini. La soprano ligure torna, quindi, a Bologna per esibirsi in concerto dopo l'addio alle scene dello scorso anno a Venezia. Il programma del concerto presenta pagine di Verdi da La forza del destino, I Lombardi alla prima crociata, e dal Nabucco; di Mascagni dalla Cavalleria rusticana e da Iris; di Bellini dalla Norma.