Il Ballet Nice Mediterranee a Bologna

Il Ballet Nice Méditerranée, diretto dal danzatore e coreografo Éric Vu-An, debutta al Teatro Comunale di Bologna per la stagione di danza 2019 con un programma di classici del balletto moderno intitolato 'Trittico'.

La compagnia francese sarà in scena sabato 11 maggio alle 20.30 (con replica domenica 12 alle 15.30) con 'L'Arlésienne', balletto di Roland Petit su musiche di Georges Bizet, 'Three Preludes' con la coreografia di Ben Stevenson su musiche di Sergej Rachmaninov e '5 Tangos' di Hans van Manen su musiche di Astor Piazzolla. Quest'ultimo è in prima esecuzione italiana.

Arriva a Bologna Éric Vu-An, stella dell'Opéra de Paris, che fu scelto appena diciannovenne da Rudolf Nureyev per il ruolo di Basilio in Don Chisciotte e da Maurice Béjart per il suo Boléro.

Decolla la sua carriera: si esibisce in grandi titoli di George Balanchine, John Neumeier, Roland Petit, William Forsythe e Vaclav Nižinskij, fino ad approdare al cinema con un cammeo in 'Un tè nel deserto' di Bernardo Bertolucci.