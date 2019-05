70 anni di Topolino in mostra a Fico

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAG - Una mostra per scoprire la storia dei personaggi Disney e per celebrare i 70 anni di Topolino, fumetto apparso per la prima volta in edicola il 7 aprile del 1949. A Fico Eataly World, il parco tematico dedicato all'agroalimentare di Bologna, da oggi e fino al 20 ottobre, si potrà visitare l'allestimento di Panini Comics. Nell'area giostra di Piazza Eataly World spazio a '70 anni di Topolino-Dietro le quinte dei fumetti Disney', un percorso multimediale per 'sfogliare' le pagine del passato, scoprire tavole e racconti delle avventure di Topolino o Paperino e apprendere l'arte del fumetto anche attraverso gli 'attrezzi' del mestiere.

Dell'autore Massimo De Vita, ad esempio, ci sono matita e pennino che hanno tracciato disegni ed emozioni per 55 anni. In esposizione anche il primo schizzo, realizzato dal maestro Giorgio Cavazzano, da cui poi è stata tratta la copertina del 70esimo anniversario ispirata a quella del primo numero di Topolino.