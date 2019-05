Libera ringrazia Musti: 'Magistrato in prima linea'

L'ufficio di presidenza di Libera, in una dichiarazione, "rivolge un saluto e un ringraziamento al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Modena, dottoressa Lucia Musti, per l'attività professionale svolta per un decennio nella realtà modenese e per il contributo che ha dato alla città e al territorio non facendo mancare mai la sua presenza nei momenti di confronto,contribuendo alla crescita di un territorio anche apportando un contributo di conoscenza sulla presenza della criminalità organizzata che l'ha vista sempre in prima linea". Mercoledì infatti, nella città emiliana, si insedierà il nuovo procuratore, Paolo Giovagnoli, nominato dal Csm, dopo i ricorsi al Consiglio di Stato. A Giovagnoli Libera rivolge "il benvenuto e un augurio di buon lavoro". Musti ora passa in riassegnazione temporanea alla procura generale di Bologna. (ANSA).