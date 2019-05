Sospesa licenza a bar nel Ferrarese

(ANSA) - CENTO (FERRARA), 6 MAG - Negli ultimi dieci mesi, nel bar si sono registrate due aggressioni ai danni di altrettanti avventori, in un caso la violenza è degenerata in rapina, con un cliente privato di portafogli e telefono. E soprattutto si è registrata la presenza di persone ubriache o giunte coperte di sangue nel bar, diventato punto di ritrovo di spacciatori, pregiudicati e persone socialmente pericolose. Per questo motivo, il Bar Morando di Cento, di via del Curato è stato chiuso dal questore di Ferrara, Giancarlo Pallini, su richiesta dei carabinieri di Cento che hanno svolto le indagini e raccolto i riscontri per l'emissione del provvedimento. La licenza del bar è sospesa per 15 giorni, per motivi di ordine pubblico, per violazione articolo 100 del Testo unico pubblica sicurezza. Il bar, teatro di frequenti liti fra pregiudicati sfociate in aggressioni con lesioni personali, era stato segnalato anche per la somministrazione di alcoolici fuori dagli orari consentiti.