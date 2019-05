Rissa in partita juniores, due feriti

Rissa in campo sabato pomeriggio a Imola, durante la partita di calcio fra Tozzone Pedagna e Crevalcore, valida per il girone B del campionato Juniores Provinciale Bologna. All'inizio della ripresa, quando la squadra di casa era in vantaggio, un episodio ha scatenato una violenta scazzottata che ha visto due giocatori del Pedagna, entrambi 19enni, finire in ospedale. Il più grave ha riportato la frattura della mandibola e ne avrà per almeno 40 giorni, un compagno di squadra si è invece dovuto fare medicare un trauma all'occhio sinistro, giudicato guaribile in due settimane. La partita è stata interrotta e nel campo, al centro sportivo Calipari, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per identificare gli autori delle percosse.