Ecco il festival Bologna Bike City

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - Bologna, per tre settimane, sarà il 'capoluogo' della bicicletta e della mobilità sostenibile. Dal 19 maggio, con la 14/a edizione della Granfondo delle Valli Bolognesi organizzata dalla Asd Bitone, prende il via il festival Bologna Bike City durante il quale, fino al 9 giugno, sotto le Due Torri verranno organizzati 14 eventi che puntano a coinvolgere 50mila persone, amanti della due ruote e non, mentre saranno 200mila circa i cittadini raggiunti dalla campagna di comunicazione per questo appuntamento. L'idea di un cartellone collettivo per raccontare il mondo della bicicletta e il potenziale ciclabile di una città, a cui partecipano associazioni e realtà sportive del territorio, è nato a Milano da Ciclica e Milano Bicycle Coalition che lo hanno replicato a Bologna, grazie alla partnership con il Comune e la collaborazione di Uisp, Asd Bitone e Dynamo Velostazione.

Tra iniziative ci sono progetti per le scuole, per i bambini e anche un incontro sulla sicurezza in sella, il 24 maggio a Palazzo d'Accursio, al quale parteciperà Marco fratello di Michele Scarponi, il campione di ciclismo morto due anni fa dopo essere stato investito durante un allenamento. Domenica 2 giugno, appuntamento sui pedali all'alba per la Sunrisebikeride Bologna 2019 e domenica 9 giugno, dal Parco della Montagnola, partirà la sfilata su due ruote per la decima edizione del Bike Pride. (ANSA).