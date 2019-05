Ravenna, mostra fotografica 'Looking on'

(ANSA) - RAVENNA, 3 MAG - 'Looking on' significa stare a guardare, un'accezione comunemente negativa e passiva che può diventare positivo e attivo esercizio di pazienza e osservazione, indispensabile sia a chi fotografa che a chi guarda la fotografia. 'Looking on. Sguardi e prospettive sulla nuova fotografia italiana' è il tema di una mostra in programma dal 4 maggio al 30 giugno al Mar-Museo d'arte di Ravenna. Il progetto, ideato nel 2014, ha coinvolto negli anni fotografi di generazioni e provenienze diverse attraverso mostre, libri, incontri e masterclass.

L'edizione 2019, dedicata alla fotografia emergente in Italia, è stata costruita con un doppio invito. Il primo rivolto a figure professionali provenienti da diversi ambiti della fotografia: Chiara Bardelli Nonino, Federica Chiocchetti, Silvia Loddo, Elisa Medde, Giulia Ticozzi, Giulia Zorzi. Ciascuna delle sei 'onlookers' a sua volta ha invitato tre autori emergenti, che consigliano di 'stare a guardare', a presentare il proprio lavoro nella mostra al Mar.