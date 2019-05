Forlì, operaio investito da 'muletto' in aeroporto

Non solo Piacenza, incidente sul lavoro il primo maggio anche a Forlì. È accaduto nella mattinata di ieri all'aeroporto Luigi Ridolfi dove sono in corso lavori in vista della riapertura dello scalo ai voli commerciali. Un uomo, per cause ancora da chiarire, è stato investito da uno speciale 'muletto' solitamente utilizzato per il traino degli aerei, subendo gravi ferite di schiacciamento. Scattato l'allarme, l'operaio è stato soccorso dal personale del 118 e, vista la gravità della situazione, ne è stato disposto il trasferimento con l'eliambulanza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a cure intensive.