Incendio in casa, cc salvano anziana

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Una pensionata di 86 anni, che rischiava di restare intrappolata nella sua abitazione invasa dal fumo di un incendio, è stata portata in salvo dai carabinieri. E' successo ieri mattina a Castel San Pietro, nel Bolognese, in una casa indipendente di via Lazio dove aveva preso fuoco la canna fumaria. I militari di una pattuglia di passaggio, dopo aver visto il fumo uscire dall'appartamento e capito che c'era qualcuno dentro, sono entrati sfondando la porta. Hanno trovato l'anziana sul divano, dal quale non riusciva ad alzarsi anche per i suoi problemi di deambulazione. L'hanno portata fuori di peso e affidata alle cure del 118. Era comunque in buone condizioni.

L'incendio è stato successivamente spento dai vigili del fuoco. L'indomani mattina, gli stessi carabinieri sono tornati a trovare la signora e le hanno regalato una copia del Calendario Storico dell'Arma.