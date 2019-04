A Bologna Aptis, bus 100% elettrico

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Per una settimana, a partire da domani e fino al 5 maggio, per le strade di Bologna circolerà Aptis, il bus progettato da Alstom totalmente elettrico, già proiettato in un futuro dove il trasporto sarà 'green'. Aptis è sbarcato in città per farsi conoscere dal pubblico italiano, dopo aver visitato Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania.

L'e-bus viaggerà in test drive completamento gratuito, operato da Tper, seguendo la linea 28: da via Indipendenza alla Fiera. "Bologna è una città attenta alla mobilità sostenibile e siamo onorati che abbia accettato l'invito ad ospitare il nostro tour, che ha toccato già Firenze e Genova", ha detto l'ad di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, che ha partecipato alla presentazione insieme al presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri e all'assessore comunale alla Mobilità, Irene Priolo.