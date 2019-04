A Bologna tour Steve Hackett, ex Genesis

E' partito da pochi giorni il tour europeo in 17 Paesi dell'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett, che fra le tappe italiane tocca l'EuropAuditorium di Bologna il 30 aprile. Per la prima volta in assoluto Hackett eseguirà interamente l'album dei Genesis 'Selling England by the pound', uscito nel '73, che conquistò subito la cima delle classifiche nel Regno Unito ed è stato descritto come "l'album definitivo dei Genesis". Tra i brani più noti: 'I know what I like (in your wardrobe)', 'Dancing with the moonlight knight' e 'Firth of fifth'.

Il 2019 segna inoltre il 40/o anniversario di uno degli album solisti più famosi di Hackett, 'Spectral mornings', ed in concerto non mancheranno intramontabili classici dei Genesis e alcuni brani tratti dal nuovo album 'At the edge of the light', pubblicato tre mesi fa. Sul palco l'artista sarà accompagnato da Roger King tastiere; Craig Blundell batteria, percussioni e voce; Rob Townsend sax, flauto e percussioni; Jonas Reingold basso e chitarra; Nad Sylvan voce.