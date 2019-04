Mostre: 'Unstolen' di Cabanding a Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 24 APR - La galleria Tales Of Art e i Musei civici della Città di Imola ospitano dal 27 aprile al 9 giugno la mostra personale 'Unstolen' del giovane artista spagnolo Julio Anaya Cabanding. E' il frutto della prima collaborazione tra la galleria imolese e i Musei cittadini, uniti per diffondere i linguaggi dell'arte contemporanea, la conoscenza di giovani artisti e creare punti di contatto tra l'arte antica e le ricerche più attuali.

Curata da Sasha Bogojev, l'esposizione è una panoramica sulla produzione di Cabanding, basata sull'idea di 'liberare' opere d'arte classiche di maestri dell'arte da musei e collezioni istituzionali per avvicinarle in modo più diretto al grande pubblico. Cabanding gioca sul contrasto tra i suoi trompe-l'oeil e gli ambienti nei quali vengono dipinti.

In relazione al patrimonio artistico della città, l'artista ha realizzato le riproduzioni di due quadri presenti al Museo di San Domenico: una natura morta seicentesca di Francesco Codino e il Ritratto di donna, piccolo dipinto settecentesco che l'anno scorso fu rubato e dopo poco ritrovato e restituito al Museo. La collaborazione tra galleria e Musei Civici continua con l'esposizione al Museo di San Domenico, nel Gabinetto dei disegni dove si trovano opere di artisti emiliani e romagnoli dal Cinquecento all'Ottocento, di un'opera di Cabanding che riproduce il disegno di Leonardo da Vinci 'Studio per la testa di Leda', ulteriore omaggio alla città che ospitò l'artista di cui ricorrono i 500 anni dalla morte.

Alla galleria Tales Of Art saranno esposte fotografie degli interventi in luoghi pubblici di Cabanding, affiancate da un intervento pittorico dell'artista su un muro interno della galleria e da una serie di opere create esclusivamente per questa mostra: riproduzioni di lavori iconici dei maestri della pittura, come Van Gogh, Monet, Friedrich ed altri, dipinti su vecchie scatole di cartone che diventano il supporto non-tradizionale prediletto dall'artista.