Musica: al via 'Corti, chiese e cortili'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Il concerto del chitarrista Marc Ribot con la Jazz in'it orchestra aprirà il 29 aprile al teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, 'Corti, chiese e cortili', la rassegna di ventinove appuntamenti - in gran parte gratuiti - in programma fino al 15 settembre a Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa, Valsamoggia e S.Giovanni in Persiceto.

Il dialogo tra musica antica e contemporanea, musicisti e danzatori, tra affermati e giovani autori è il filo conduttore della 33/a edizione. Diversi musicisti presenteranno i loro nuovo dischi, come Carlo Maver, bandoneon, la band Massimo Volume, gli scozzesi Dallahan, il duo As Madalenas, la cantante Lisa Manara, oltre a concerti con brani inediti grazie al lavoro delle compositrici in residenza Maria Irene Calamosca e Alicia Galli. 'Excuse me while I disappear' è la nuova produzione del Paplam Ensemble e della compagna di danza contemporanea Dna.

Previsti anche i concerti del Parto delle Nuvole Pesanti e di Cristina Zavalloni con il progetto 'Special moon'.