I cavalli del Delta Po trovano casa nel Polesine

Trovano casa i cavalli abbandonati di un ex maneggio fallito nel Ferrarese per i quali a novembre scorso, dopo la morte per stenti di alcuni esemplari, si era mobilitata con un'associazione di volontari anche Nicole Berlusconi, nipote dell'ex premier. Gli animali, in tutto 24 di razza Camargue, riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, sono stati acquisiti, tramite il Tribunale che ne aveva disposto il sequestro per consentirne la tutela, da un allevamento nel Polesine, in provincia di Rovigo.

Ad acquisire i cavalli è stata la società rodigina Giona, titolare di un allevamento e di attività nel campo dell'equitazione. Già prossima settimana, dopo la firma degli ultimi documenti con il servizio veterinario dell'Ausl, gli animali saranno recuperati e trasferiti a Castelguglielmo. Per loro c'è già una 'casa' pronta: biada, medicine, un'ampia zona agricola in cui nei primi tempi verranno lasciati ancora liberi, quindi stalle e maneggi.