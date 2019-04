Ventenne scomparso nel Bolognese, ricerche

Sono in corso da questa mattina, fra Idice e San Lazzaro di Savena nel Bolognese, le ricerche di un ragazzo di 20 anni di cui non si hanno notizie da ieri sera. I familiari del giovane, che è di origine romena e abita nella zona, lo hanno cercato fino a tarda notte poi ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri, che hanno fatto partire le ricerche coordinate dalla Prefettura di Bologna e alle quali partecipano anche Vigili del Fuoco e altre forze dell'ordine. In mattinata è stata ritrovata la sua bicicletta, lungo un sentiero che porta al torrente Idice, ma del giovane ancora nessuna traccia. Per perlustrare la zona dall'alto si è alzato in volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, sul posto anche con il nucleo sommozzatori e i cani delle unità cinofile addestrate per la ricerca delle persone.