Arte: Catherine Biocca a Villa delle Rose

Dopo Dina Danish & Jean-Baptiste Maitre, è Catherine Biocca l'artista invitata a concepire e realizzare un progetto inedito per la sede espositiva di Villa delle Rose, a Bologna, nell'ambito dell'edizione 2018/2019 del Programma di Residenze 'Rose' promosso dal MAMbo.

L'esposizione, 'You're hired', visibile dal 20 aprile al 26 maggio con ingresso libero, mette a fuoco la direzione più recente della ricerca, in cui la sperimentazione delle opzioni formali e tecniche del multimediale assume una nuova dimensione interattiva con l'introduzione di 'interventi performativi' in grado di coinvolgere i visitatori come parte integrante del processo artistico.

Artista emergente italo-tedesca, nata a Roma nel 1984 e formatasi tra Germania e Olanda, con all'attivo un solido curriculum di mostre personali e partecipazioni a numerose mostre collettive internazionali, Catherine Biocca si distingue per una modalità espressiva basata sull'interazione di elementi audio-visivi, grafico-pittorici e scultorei che animano gli ambienti attraverso installazioni complesse composte da suoni, animazioni, sipari grafici, opere murarie.

L'allestimento interessa tutti gli ambienti del piano terra, con lavori che reinterpretano l'identità passata e presente dell'edificio di origine settecentesca a partire da alcuni particolari strutturali e funzionali. (ANSA).



Data ultima modifica 19 aprile 2019 ore 17:47