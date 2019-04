Musica: Vecchioni in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - L'Europauditorium di Bologna ospiterà il 18 aprile alle 21 il cantautore milanese Roberto Vecchioni che presenterà i dodici brani del suo ultimo album, 'L'infinito'. Uscito a distanza di cinque anni da 'Io non appartengo più' del 2013, 'L'infinito' è una sorta di album manifesto, "non dodici brani, ma un'unica canzone divisa in dodici momenti": il lavoro segna il ritorno sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel brano 'Ti Insegnerò a volare', ispirato a Alex Zanardi. "Questo brano - racconta Vecchioni - si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la "canzone d'autore" e che non c'è, non esiste più dagli anni '70. In realtà l'intero disco è immerso in quell'atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere, cioè immaginato, scritto e cantato alla luce della cultura, semplice ed elementare oppure sottile e sofisticata, ma comunque cultura".