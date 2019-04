Il mondo delle farmacie a Cosmofarma Exhibition 2019

'Più social, più human': è il tema scelto quest'anno per la 23esima edizione di Cosmofarma Exhibition, manifestazione dedicata agli operatori del mondo della farmacia inaugurata a BolognaFiere. Un appuntamento che ha richiamato circa 400 espositori.

"Il nostro mercato è in una fase di cambiamento importante - ha dichiarato Roberto Valente, direttore di Cosmofarma, prima del taglio del nastro - nel 2017 ci sono stati cambiamenti come la legge 124 che ha introdotto ai capitali privati la possibilità di entrare in farmacia, dunque il farmacista ora non può più solo fare il farmacista come tanti anni fa, ma deve essere anche un imprenditore, un manager e sviluppare i cosiddetti soft skills per relazionarsi con i propri collaboratori e soprattutto con i clienti in modo diverso per creare fiducia e far sì che poi ritornino in quella farmacia".

Il programma di Cosmofarma Exhibition prevede fino a domenica ottanta convegni, eventi e anche le iniziative Cosmofarma Young e Cosmofarma StartUp Village.