Archivio online per 130 anni di Chaplin

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - La famiglia Chaplin e la Cineteca di Bologna festeggiano i 130 anni di Charlie Chaplin, nato il 16 aprile 1889, con il lancio del sito www.charliechaplinarchive.org: l'intero archivio, digitalizzato e catalogato grazie al Progetto Chaplin della Cineteca di Bologna, è ora disponibile online per studiosi e appassionati, che potranno effettuare ricerche e visualizzare oltre 150 mila documenti tra foto, manifesti, manoscritti, sceneggiature, appunti, lettere, telegrammi, contratti, tutto quanto possa raccontare la vita di Charlie Chaplin.

E proprio in occasione dell'anniversario la Cineteca annuncia il 'cineconcerto' in Piazza Maggiore a Bologna con il nuovo restauro di 'The Circus' (1928), accompagnato dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, alla 33/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato', in programma dal 22 al 30 giugno.

Una doppia novità segna il sito: da un lato, la possibilità di scaricare, in consultazione per uso privato, tutti i documenti ad alta risoluzione; dall'altro lato, la creazione di nuovi percorsi di ricerca, che saranno continuamente aggiornati, creati dai ricercatori della Cineteca di Bologna, temi (come i viaggi o la musica) e storie (come quella della genesi del discorso finale del Grande dittatore) che, affiancandosi alla ricerca libera, aiutano l'utente ad orientarsi in un mondo di vastità incalcolabile.

Il nuovo sito www.charliechaplinarchive.org è il compimento dello sforzo pluridecennale prodotto dal Progetto Chaplin, nato con l'obiettivo di restaurare l'opera filmica e preservare i materiali e al contempo renderli accessibili: un progetto permanente dedicato alla scoperta e allo studio di questo monumentale e inesauribile archivio, in grado di raccontare la vita personale e artistica di uno dei più grandi maestri della storia del cinema e di svelare la genesi delle sue opere da un punto di vista interno e assolutamente inedito.