Goran Bregovic in concerto a Bologna

Goran Bregovic e la sua Orchestra saranno in concerto all'EuropAuditorium di Bologna il 14 aprile alle 21 per presentare l'ultimo disco, 'Three Letters from Sarajevo', registrato nell'ottobre del 2017. Compositore contemporaneo, musicista tradizionale, rock star: Bregovic è tutto questo, non ha dovuto scegliere. Ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale ma anche assolutamente sua. La sua ultima fatica discografica, arrivata cinque anni dopo l'album 'Champagne for Gypsies', è incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica: "Io sono di Sarajevo - spiega il musicista - sono nato su una frontiera: l'unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po' gitano. Sarajevo è la metafora dei nostri tempi, un luogo dove un giorno si vive da buoni vicini e il giorno dopo ci si fa la guerra".