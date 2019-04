'L'arte è donna' nei musei di Bologna

L'Istituzione Bologna Musei propone la rassegna 'L'arte è donna. Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna': da aprile a dicembre sedi aperte a scrittrici, storiche dell'arte, giornaliste e studiose che, a partire dalle biografie di celebri figure del passato e della contemporaneità, si confronteranno sul tema dello specifico femminile nell'arte, nella fotografia e nel design, narrando molteplici vicende di vita, evidenziando differenti pratiche, analizzando una varietà di modalità espressive. Ogni incontro affianca una visita guidata alle collezioni permanenti, o alle mostre temporanee in corso nei musei, alla presentazione di un libro con discussione aperta al pubblico. La giornalista Lara Crinò cura la rassegna, con il supporto di Hera e in collaborazione con il Patto per la Lettura di Bologna e il Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle Donne.

Nei primi quattro incontri (9 aprile, 8 e 28 maggio, 4 giugno) la narrazione spazierà dalla grafica Lica Covo Steiner alle pittrici Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, dalle impressioniste Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Braquemond e Mary Cassatt alla fotografa Vivian Maier. Da settembre a dicembre saranno poi al centro degli appuntamenti Luciana Frassati Gawronska, Luisa Casati, Peggy Guggenheim, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Élisabeth Vigée Le Brun, Charlotte Salomon, Berthe Morisot, Suzanne Valadon e Bella Chagall.

Il primo incontro è in programma martedì 9 aprile al MAMbo: alle 17, in Sala delle Ciminiere, visita guidata alla mostra 'Mika Rottenberg', condotta da Lorenzo Balbi; alle 17.45, in sala conferenze, 'Lica Covo Steiner. Arte, grafica e impegno', presentazione del libro della figlia Anna Steiner (Corraini Edizioni), architetto e docente del Politecnico di Milano. Lica Covo Steiner è stata una delle figure più innovative della progettazione editoriale in Italia nel dopoguerra.