Musica: Slekyte debuta al Comunale

Il terzo appuntamento della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna, il 10 aprile alle 20,30, vedrà salire sul podio nuovamente una donna, la giovane direttrice d'orchestra lituana Giedre Slekyte, già ospite dei Münchner Symphoniker, della Filarmonica Reale di Stoccolma e di teatri come la Komische Oper di Berlino e l'Opera di Lipsia. Con lei il diciottenne violinista statunitense Kevin Zhu, entrambi al debutto in sala Bibiena. Il programma della serata, popolarissimo, sarà interamente dedicato a Ciajkovskij con il celeberrimo Concerto per violino e orchestra in re maggiore Op. 35 (reso ancor più popolare dal film di Radu Mihaileanu "Il concerto" del 2010) e con la Sinfonia N. 6 in si minore Op. 74 "Patetica", testamento spirituale del compositore e suo "requiem". Ciajkovskij morì infatti nove giorni dopo averne diretto la prima esecuzione il 28 ottobre 1893 a San Pietroburgo.



Data ultima modifica 08 aprile 2019 ore 08:42