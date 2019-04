Marconi, 2 milioni di passeggeri nel 2019

L'Aeroporto di Bologna cresce a doppia cifra: nel mese di marzo i passeggeri sono stati 730.658, con una crescita dell'11,3% sullo stesso mese del 2018. I passeggeri su voli internazionali sono stati circa 570 mila (+13,2%), mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 160 mila (+5,2%).

In crescita (+8,2%) anche i movimenti aerei, a quota 5.770, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell'1,5% sull'anno precedente, per un totale di 3.583 tonnellate.

Nei primi tre mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati quasi due milioni: 1.960.547, in crescita del 9,1%. I movimenti sono aumentati dell'8,3% (16.149) mentre le merci sono in lieve flessione (10.082 tonnellate, -1,1%).



