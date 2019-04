Mahmood a concerto del 25 aprile a Parma

Sarà il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Mahmood il protagonista del concerto del 25 aprile che il comune di Parma organizza come da tradizione nella centralissima piazza Garibaldi.

L'evento, ad ingresso gratuito, vedrà sul palco anche Dimartino, Radiodervish e Massimo Zamboni.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Parma per la prima volta in collaborazione con il Barezzi Festival e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Mahmood ha scelto Parma come data zero del suo tour "Gioventù Bruciata".



