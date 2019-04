Auto contro muretto, morto a Bologna

Incidente mortale, poco prima delle 16, in zona Savena, in periferia a Bologna. Per cause al vaglio della Polizia locale, una Ford Fiesta guidata da un uomo di 58 anni, si è schiantata contro un muretto a lato della rotonda Grazia Verenin. Sul posto anche automedica e ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell'auto. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe immessa nella rotonda finendo la corsa contro il muro. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dello scontro in cui non sono rimaste coinvolte altre vetture.



