Matteo Richetti investito da un furgoncino NCC a Roma

Matteo Richetti, senatore modenese del Pd, è stato investito da un furgoncino mentre camminava nel centro di Roma. Si faranno accertamenti per monitorare il suo stato di salute. In particolare verrà sottoposto, al policlinico Umberto I, a un esame all'anca dove il parlamentare è stato colpito. Il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, ha rassicurato sulle sue condizioni. "Per fortuna Matteo sta bene - ha detto - lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro". Auguri di pronta guarigione a Richetti sono stati rivolti anche da Paola Taverna, presidente di turno del Senato, che ha comunicato la notizia all'assemblea.

Il senatore del Pd Matteo Richetti è stato investito da un furgoncino NCC mentre attraversava la strada in via del Tritone, all angolo con via della Stamperia, al centro di Roma. E' stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in gravi condizioni. Il conducente del veicolo NCC è in ospedale per gli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga. Si tratta di un italiano di 40 anni. Sul posto la polizia locale del I Gruppo Trevi per i rilievi. "È stato un brutto incidente ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria. Grazie per tutto l'affetto, la vicinanza e la vostra preoccupazione. In osservazione per un pò ma solo per precauzione, così saremo ancora più in forma al nostro #Harambee di domenica a Milano" ha scritto Richetti su Twitter.

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha fatto visita questa mattina al senatore Matteo Richetti ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma a seguito di un investimento in via del Tritone". Così in una nota la Regione. "Ho trovato il senatore vigile e in buone condizioni - ha commentato D'Amato - abbiamo scherzato sull'efficienza e la tempestività dei soccorsi e gli ho detto che è in buone mani e non temiamo confronti con Modena. Ho colto inoltre l'occasione per fargli gli auguri di una pronta guarigione". Al termine della visita l'assessore D'Amato ha salutato e si è complimentato con i medici dell'equipe chirurgica guidata dal professor Pasquale Bartolomeo Berloco che questa notte ha effettuato due trapianti di organo.

