Una ragazza di 20 anni ha perso la vita intorno alle 6 in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 14 a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena. E' intervenuto il 118, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Sulla strada anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. La giovane era alla guida di un'auto che si è scontrata con un altro veicolo in transito condotto da una 44enne, che ha riportato ferite non gravi.