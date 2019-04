Al via il 7 aprile Buy Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Torna per la sua 24/a edizione Buy Emilia-Romagna, la Borsa Regionale del Turismo, promossa dalla Confcommercio regionale in collaborazione con Apt Servizi, in programma dal 7 all'11 aprile. A Bologna sono attesi 75 buyer provenienti da 20 Paesi e 70 'venditori' da tutto il territorio regionale, che saranno impegnati i 12 'educational tour' alla scoperta delle destinazioni turistiche emiliano-romagnole e in una intera giornata di workshop.

A spiccare, nell'edizione 2019 dell'evento, la presenza di 7 operatori provenienti dall'Arabia Saudita che potranno contare anche su due educational dedicati. Dei 75 tour operator, il 60% arriverà dall'Unione Europea (da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Ungheria), il 15% dai Paesi extra Ue come Russia, Ucraina e Turchia, l'11% dagli Stati Uniti, il 9% dall'Arabia saudita e il 5% dall'India.